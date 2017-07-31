Медведев поздравил сборную России с триумфальным выступлением на Сурдлимпийских играх

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российскую сборную с победой в медальном зачете на летних Сурдлимпийских играх в Турции.
"Российская сборная триумфально выступила на XXIII Сурдлимпийских летних играх, которые прошли в турецком Самсуне. Наши спортсмены уверенно лидировали практически во всех видах спорта, завоевав в общекомандном зачете 199 медалей, из которых 85 - золотые", - написал премьер на своей странице в Facebook.
Он отметил, что спортсмены продемонстрировали, "как нужно преодолевать трудности, смело идти к своей мечте и побеждать, несмотря ни на что". Медведев пожелал сборной и тренерам удачи и новых достижений.
На завершившейся 30 июля в Самсуне XXIII летней Сурдлимпиаде сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую), выиграв медальный зачет соревнований.
В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.