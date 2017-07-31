Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поздравил сборную России с триумфальным выступлением на Сурдлимпийских играх

Спорт
31 июля, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую), выиграв медальный зачет соревнований

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российскую сборную с победой в медальном зачете на летних Сурдлимпийских играх в Турции.

"Российская сборная триумфально выступила на XXIII Сурдлимпийских летних играх, которые прошли в турецком Самсуне. Наши спортсмены уверенно лидировали практически во всех видах спорта, завоевав в общекомандном зачете 199 медалей, из которых 85 - золотые", - написал премьер на своей странице в Facebook.

Он отметил, что спортсмены продемонстрировали, "как нужно преодолевать трудности, смело идти к своей мечте и побеждать, несмотря ни на что". Медведев пожелал сборной и тренерам удачи и новых достижений.

На завершившейся 30 июля в Самсуне XXIII летней Сурдлимпиаде сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую), выиграв медальный зачет соревнований.

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.

Смотрите также

Романцов: сборная России на Сурдлимпиаде в Турции упрочила свои лидирующие позиции

Мутко: сборная России показала великолепный результат на Сурдлимпиаде

Сборная России выиграла медальный зачет Сурдлимпийских игр

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
Эксперт: электронная торговля может подтолкнуть развитие грузоперевозок в СФО
5
Алексей Мордашов возглавил список богатейших людей России по версии Forbes
6
Анна Нетребко опровергла данные Forbes о своих доходах
7
Киев пытался ввести в переговоры по Донбассу несогласованных с ЛНР и ДНР лиц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама