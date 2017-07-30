Мутко: сборная России показала великолепный результат на Сурдлимпиаде

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России великолепно выступила на летних Сурдлимпийских играх в Турции. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

На завершившейся в турецком Самсуне Сурдлимпиаде сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую), выиграв медальный зачет соревнований. На втором месте команда Украины - 99 (21-42-36), на третьем - сборная Южной Кореи 52 (18-20-14). Российская команда была первой в общекомандном зачете на двух последних летних Сурдлимпиадах. В 2009 году россияне завоевали 98 медалей (29-41-28), в 2013 году - 177 наград (67-52-58).

"Великолепное выступление! Успех наших спортсменов на Сурдлимпиаде - это показатель того, что здесь, в России, спортсменам оказывается поддержка, уделяется внимание, на самом мощном уровне создаются условия, создаются центры. Сурдлимпийский спорт - это большой и серьезный спорт, то, что ребята так успешно выступают, делает им огромную честь. Они занимаются спортом, показывают такие выдающиеся результаты, несмотря на проблемы со здоровьем", - сказал Мутко.

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.