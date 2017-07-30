Тренер: сборная РФ по спортивному ориентированию подтвердила свой класс на Сурдлимпиаде

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по спортивному ориентированию своими победами на летних Сурдлимпийских играх подтвердила свой высокий класс. Такое мнение ТАСС высказал тренер национальной команды Александр Прохоров.

Соревнования прошли в турецком Самсуне.

"Тренерский штаб доволен выступлением сборной. Мы считаем, что научная и практическая работа была проведена совершенно правильно в плане подготовки. То, что планировали, все удалось, свой класс мы подтвердили", - отметил Прохоров.

"Я бы оценил эти соревнования как хорошо организованные. Все, что нужно для проведения турнира, здесь есть - стационары, оборудование, электричество, вода, туалеты, все очень здорово. Турецкая сторона отнеслась к нам очень дружелюбно, здесь чувствуется атмосфера спортивного праздника", - добавил он.

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.