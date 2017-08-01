Гарсетти: МОК считает самой удачной заявку Лос-Анджелеса на Олимпиаду-2028

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ТАСС, 1 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) однозначно считает самой удачной заявку американского города Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.
"Наши усилия не были напрасны и наконец оправдались. Это говорю не я, а члены МОК, с которыми я неоднократно встречался. Они каждый раз заявляли, что никогда не видели столь удачной заявки", - подчеркнул глава города.
"Лос-Анджелес завоевал главную награду. Он проведет у себя снова Олимпийские игры", - отметил Гарсетти. Он уточнил, что проект проведения Игр-2028 при планах расходования сотен миллионов долларов учитывает два главных момента: рачительное использование средств налогоплательщиков города и обеспечение доступа к спортивным занятиям для каждого подростка мегаполиса и его пригородов.
Лос-Анджелес принимал Олимпиаду в 1932 и 1984 годах. Летние Олимпийские игры в последний раз в США проводились в Атланте (штат Джорджия) в 1996 году, а зимние - в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в 2002 году.
Пресс-служба МОК в понедельник объявила, что Лос- Анджелес подал официальную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. В июне исполком МОК принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад (2024 и 2028), кандидатами являются Париж и Лос-Анджелес. Ранее Лос- Анджелес и Париж подавали заявки только на проведение Игр в 2024 году.
Отмечается, что МОК и Лос-Анджелес заключили соглашение, по которому МОК выделит городу взнос для подготовки к проведению Игр в размере $1,8 млрд. Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов пройдет 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.