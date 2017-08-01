Лямин и Красильников вышли в 1/16 финала ЧМ по пляжному волейболу с первого места в группе

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ТАСС, 1 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли бельгийский дуэт Том ван Валле/Дрис Кукелкорен в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу и вышли в 1/16 финала с первого места. Турнир проходит в Вене.
Встреча группы F завершилась в двух сетах со счетом 21:16, 21:15 в пользу российской пары. Россияне после этой победы набрали шесть очков и гарантировали себе первое место в группе. Позднее в этом квартете во вторник сыграют марокканцы Зухейр Эльграуи/Мохаммед Абишу и латвийцы Рихардс Финстерс/Эдгарс Точс.
Соперник российской пары по 1/16 финала станет известен позднее, матч пройдет в четверг.
В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.
Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.