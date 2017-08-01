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Легкоатлетический центр может появиться в Калининграде на базе тренировочной арены ЧМ-2018

Спорт
1 августа, 14:24 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 1, августа. /ТАСС

Тренировочная площадка чемпионата мира на стадионе "Локомотив", рассчитанная на 500 зрительских мест, будет готова до конца текущего года

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© Елена Нагорных/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Легкоатлетический центр может появиться на базе стадиона "Локомотив" в Калининграде, который станет тренировочной площадкой для участников чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщила руководитель агентства по подготовке к ЧМ-2018 в Калининградской области Залина Ибрагимова.

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Тренировочная площадка чемпионата мира на стадионе "Локомотив", рассчитанная на 500 зрительских мест, будет готова до конца текущего года.

"Мы решили заложить наследие этого объекта после чемпионата мира, в связи с чем предусмотрели проектирование в несколько этапов. Первый - это строительство непосредственно инфраструктуры к чемпионату мира, которая включает в себя поле и строительство корпусов, где будут располагаться раздевалки команд. Второй и третий этапы - это строительство легкоатлетического манежа, строительство административного здания с залами для занятия боксом, так как оператор этого стадиона - детская школа по боксу", - рассказала Ибрагимова.

Возведение легкоатлетического центра начнется после ЧМ-2018. "Мы планируем включиться в Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", чтобы получить федеральное софинансирование на реализацию этих мероприятий", - отметила Ибрагимова.

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