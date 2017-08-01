Легкоатлетический центр может появиться в Калининграде на базе тренировочной арены ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Легкоатлетический центр может появиться на базе стадиона "Локомотив" в Калининграде, который станет тренировочной площадкой для участников чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщила руководитель агентства по подготовке к ЧМ-2018 в Калининградской области Залина Ибрагимова.

Тренировочная площадка чемпионата мира на стадионе "Локомотив", рассчитанная на 500 зрительских мест, будет готова до конца текущего года.

"Мы решили заложить наследие этого объекта после чемпионата мира, в связи с чем предусмотрели проектирование в несколько этапов. Первый - это строительство непосредственно инфраструктуры к чемпионату мира, которая включает в себя поле и строительство корпусов, где будут располагаться раздевалки команд. Второй и третий этапы - это строительство легкоатлетического манежа, строительство административного здания с залами для занятия боксом, так как оператор этого стадиона - детская школа по боксу", - рассказала Ибрагимова.

Возведение легкоатлетического центра начнется после ЧМ-2018. "Мы планируем включиться в Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", чтобы получить федеральное софинансирование на реализацию этих мероприятий", - отметила Ибрагимова.