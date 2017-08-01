Мутко: программа подготовки Калининграда к ЧМ-2018 выполняется с большим прогрессом

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КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Программа подготовки Калининградской области к чемпионату мира по футболу 2018 года выполняется с большим прогрессом. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
Во вторник Мутко прилетел в Калининград с инспекционным визитом.
"Если рассматривать декабрь этого года как срок сдачи стадиона, то каких-то тревог и сомнений нет. Строительство идет хорошими темпами, мы видим, что все основные общестроительные работы закончены, идет укладка газона, настройка инженерного обеспечения. По всей программе подготовки Калининградской области мы видим большой прогресс", - сказал Мутко.
"Надо иметь в виду, что у нас осталось не так много времени - четыре месяца, - продолжил Мутко. - Работы много - это и аэропорт, и дороги, и тренировочные поля, еще две гостиницы, которые нам нужно ввести. Думаю, все вместе мы справимся с этой задачей".
В рамках поездки Мутко ознакомился со всеми аспектами обустройства Октябрьского острова, на котором возводится стадион. "Проделана серьезная работа, мы серьезно продвинулись, - подчеркнул Мутко. - Но работы еще очень много - это и восточная эстакада, берегоукрепление, продолжение создания набережной, внутренние инженерные сети. Здесь у нас тоже срок - конец года, все будет выполнено".
Калининград примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.