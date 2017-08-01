"Балтика" обыграла "Спартак-2" в матче первенства ФНЛ

ТАСС, 1 августа. Калининградская "Балтика" одержала победу над московским "Спартаком-2" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Забитыми мячами отметились Александр Касьян (60-я минута) и Дмитрий Скопинцев (75).

В турнирной таблице "Балтика" занимает второе место, набрав 13 очков, столько же в активе астраханского "Волгаря". "Спартак-2" с семью баллами идет 10-м.

В следующем туре "Балтика" в гостях сыграет с курским "Авангардом", "Спартак-2" на своем поле примет красноярский "Енисей". Обе встречи пройдут 5 августа.