"Карабах" обыграл "Шериф" и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в матче предсезонного турнираСпорт 1 августа, 23:30
Джоан Роулинг извинилась за критику в адрес ТрампаОбщество 1 августа, 23:21
Белый дом прокомментировал слова сенатора Грэма о готовности Трампа воевать с КНДРМеждународная панорама 1 августа, 23:06
Безруков: распределение президентских грантов регионам говорит о прозрачности оценкиОбщество 1 августа, 22:58
Судья: финал Спартакиады в прыжках на батуте стал борьбой нервовСпорт 1 августа, 22:48
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливеМеждународная панорама 1 августа, 22:32
СМИ: экспорт украинского сала в 2016 году рухнул на 98%Экономика и бизнес 1 августа, 22:22
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с СамойловойКультура 1 августа, 21:58
Тиллерсон планирует встретиться с Лавровым в Маниле в конце неделиМеждународная панорама 1 августа, 21:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 1 августа. Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в гостях одержал победу над молдавским "Шерифом" со счетом 2:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В составе победителей забитыми мячами отметились Дино Ндлову (45-я минута) и Мичел (86). У проигравших отличился Зигуй Бадибанга (90, с пенальти).
Первая встреча завершилась со счетом 0:0. Таким образом, в следующий раунд турнира прошла команда из Азербайджана.
Остальные матчи третьего квалификационного раунда пройдут в среду. Жеребьевка раунда плей-офф состоится в пятницу.