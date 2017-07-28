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Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Спорт
28 июля, 1:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Этому способствовали победы российских клубов в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и Лиги Европы

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых матчей третьего квалификационного раунда еврокубков. По итогам этих игр Россия сократила отставание до 4,483 балла, ранее отрыв идущих пятыми французов составлял 5,466 балла.

По окончании прошлого сезона были аннулированы очки, набранные командами в еврокубках в сезоне-2012/13, у России стало 40,782 балла. Также страны автоматически получили по 4 очка за каждую команду, которая напрямую пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. Таким образом, чемпион России московский "Спартак" принес стране 0,800 балла (количество очков, поделенное на количество стартовавших в еврокубках команд) в таблицу коэффициентов.

После победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в Лиге чемпионов, а также побед "Краснодара" над "Люнгбю" (2:1) и "Зенита" над "Бней Иегудой" (2:0) в Лиге Европы суммарный коэффициент России в таблице за пять сезонов составляет 42,182.

Основные конкуренты России - Франция (пятое место) и Португалия (7), по итогам первых матчей третьего квалификационного раунда суммарные коэффициенты этих стран стали 46,665 и 39,082 соответственно. Обе страны представлены в еврокубках шестью командами. 25-27 июля в Лиге чемпионов "Ницца" сыграла вничью с голландским "Аяксом" (0:0), а в Лиге Европы "Бордо" одержал победу над венгерским "Видеотоном" (2:1) и "Марсель" обыграл бельгийский "Остенде" (4:2). Португальская "Брага" в Лиге Европы сыграла вничью со шведским АИКом (1:1), а "Маритиму" - с болгарским "Ботевом" (0:0).

По итогам прошлого сезона России удалось подняться на шестое место в таблице, опередив Португалию, что позволит в сезоне-2018/2019 задействовать в еврокубках не пять, а шесть команд, причем три из них в Лиге чемпионов. Таблица коэффициентов по итогам стартовавшего сезона определит представительство стран на сезон-2019/20. России, чтобы сохранить свою квоту, нельзя терять позиций.

Ответный матч ЦСКА с АЕКом пройдет 2 августа в Москве. "Краснодар" проведет ответную игру против "Люнгбю" в Дании 3 августа, в тот же день в Санкт-Петербурге "Зенит" примет "Бней Иегуду". Также Россию в еврокубках представит "Локомотив", который как победитель Кубка России прошлого сезона стартует с группового этапа Лиги Европы.

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