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Конгресс IAAF обсудит вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

Спорт
2 августа, 0:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, августа. /ТАСС

В среду будет вынесено решение либо о возвращении членства ВФЛА, либо об оставлении отстранения в силе

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© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации легкой атлетики (IAAF) открывается в среду в британской столице. В его рамках будет вынесено решение либо о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), либо об оставлении отстранения в силе.

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IAAF считает, что российская легкая атлетика еще не выполнила все условия восстановления

В понедельник в Лондоне состоялось заседание совета IAAF, где был заслушан доклад рабочей комиссии IAAF под руководством Руне Андерсена, которая занимается вопросом восстановления ВФЛА. Рабочая группа рекомендовала совету и конгрессу IAAF оставить в силе отстранение российской федерации. Рабочая группа считает, что был осуществлен существенный прогресс в направлении достижения ряда условий, установленных советом IAAF, для восстановления членства ВФЛА в организации, но эти условия еще не выполнены в полном объеме. Несколько важных шагов, говорится в заявлении группы, ВФЛА еще предстоит совершить.

Доклад Андерсена будет заслушан и на конгрессе IAAF, где ожидается также выступление главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов. На стартующий в Лондоне 4 августа чемпионат мира допуск получили 19 российских легкоатлетов.

Конгресс IAAF пройдет 2-3 августа в выставочном центре ExCel в Лондоне, в нем примут участие более 800 делегатов из более 200 стран. Конгресс IAAF - руководящий орган международной федерации, который проходит раз в два года в преддверии чемпионатов мира. В конгрессе принимают участие члены совета, почетные члены и представители всех национальных федераций, входящих в IAAF. Конгресс обладает выборными функциями, вносит изменения в правила легкой атлетики и программу крупнейших соревнований.

Первый конгресс IAAF прошел в 1912 году в Стокгольме, в нынешнем году конгресс соберется в 51-й раз.

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