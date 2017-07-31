IAAF ждет от Минспорта РФ реакции на доклад Маларена о допинге в российском спорте

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ждет реакции от Министерства спорта РФ на доклад независимой комиссии Ричарда Макларена, который выявил многочисленные нарушения в российском спорте. Об этом говорится в отчете рабочей группы IAAF по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В понедельник в Лондоне прошло заседание совета IAAF, на нем был заслушан доклад главы рабочей группы организации Руне Андерсена. Совету было рекомендовано продлить отстранение ВФЛА, поскольку она еще не выполнила ряд критериев.

"Должна быть получена официальная реакция на заключения из доклада Макларена, в котором говорится о том, что чиновники Министерства спорта, ФСБ и Центра спортивной подготовки были вовлечены в систему поддержки допинга. Либо эти выводы должны быть убедительно опровергнуты, либо признаны верными", - отмечается в документе.

"Министр спорта РФ Павел Колобков принял участие во встрече с ВФЛА в Москве, которая прошла 13 июня, поэтому мы смогли донести до него, насколько важно нам получить ответ на этот вопрос, что продемонстрирует, что проблемы, с которыми столкнулась ВФЛА, были надлежащим образом учтены и что они больше не повторятся", - отмечается в докладе рабочей группы.

Отмечается, что министр спорта РФ представит ответ в ближайшие недели.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов. На стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне допуск получили 19 российских легкоатлетов.