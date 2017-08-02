Иванов: Федерация и промоутеры смогут выстроить модель рынка профессионального бокса

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Новый регламент взаимодействия между Федерацией бокса России и ведущими промоутерскими организациями поможет изменить к лучшему ситуацию на рынке профессионального бокса в стране. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор промоутерской компании "Мир бокса" Дмитрий Иванов.

Во вторник Федерация бокса России провела рабочую встречу с промоутерами в Олимпийском комитете России. Встреча прошла впервые после включения профессионального бокса в реестр видов спорта Минспорта РФ. Совещание, на которое были приглашены промоутеры со всей России, было посвящено обсуждению регламента взаимодействия в рамках единой федерации.

"Надеемся, что Федерация бокса России с ее департаментом совместно с теми людьми, кто делает профессиональный бокс - менеджерами, агентами, промоутерами - смогут выстроить ту модель, которая сможет привести к изменению рынка профессионального бокса в России. Все участники к концу встречи увидели правильную коммуникацию, была создана комиссия из 12 человек, которые представляют различные промоутерские компании. На следующей встрече обсудим, по какому регламенту будет работать организация, какие цели перед собой ставит федерация для того, чтобы улучшить работу рынка профессионального бокса России", - рассказал Иванов.

"Конструктивная работа и коммуникация между субъектами этого департамента позволит изменить ситуацию, - продолжил он. - Не думаю, что это будут глобальные изменения, но видно, что в долгосрочной перспективе департамент нацелен на улучшение взаимодействия, на защиту интересов спортсменов, промоутеров, менеджеров. Всем участникам раздали регламент, который мы будем изучать, мы сможем туда вносить свои предложения. Радует, что федерация готова слушать потребности, которые есть у промоутеров, и держать руку на пульсе рынка".

"Вопрос, какая будет юрисдикция, какова будет система управления и взаимодействия, будет обсуждаться 14 августа", - заключил собеседник агентства.

Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране.