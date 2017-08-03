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Глава ВФЛА: отношение россиян к употреблению допинга меняется в правильном направлении

Спорт
3 августа, 18:11 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, августа. /ТАСС

В четверг в ходе заседания конгресса IAAF отстранение ВФЛА было продлено

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Менталитет россиян по отношению к применению допинга меняется в верном направлении. Об этом в своем выступлении на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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"История с Андреем Дмитриевым (российский бегун, информатор телеканала ARD о ситуации с допингом в стране - прим. ТАСС) показательна: если раньше бы было полное отторжение, то сейчас к этой ситуации относятся с пониманием, - сказал Шляхтин. - Многое еще надо сделать для изменения менталитета. Но у наших спортсменов было взято 4000 проб, и только две оказались положительными. Новая команда не будет прятать те вещи, которые ранее происходили, и если есть сигнал, то ВФЛА моментально реагирует".

Членство ВФЛА было приостановлено IAAF в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. В четверг в ходе заседания конгресса IAAF отстранение ВФЛА было продлено.

К чемпионату мира по легкой атлетике в Лондоне было допущено 19 российских спортсменов, которые будут выступать на турнире в нейтральном статусе.

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