Россиянка Темникова стала второй на этапе КМ в Москве в плавании на 200 м брассом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Темникова заняла второе место на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Москве. Она показала результат 2 минуты и 20,14 секунды.

Победила датчанка Рикке Педерсен (2.19,84). Третьей стала ямайская пловчиха Алия Аткинсон (2.20,63), которая в первый день соревнований победила на дистанции 50 метров брассом.

Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.