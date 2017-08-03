Красных победил на этапе Кубка мира по плаванию в Москве на дистанции 400 м вольным стилем

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Красных занял первое место на дистанции 400 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Москве. Он показал результат 3 минуты 38,85 секунды.
Второе место занял итальянец Габриэле Детти (3.39,02), который завоевал золото на чемпионате мира в Будапеште на дистанции 800 метров вольным стилем, а также выиграл бронзовую медаль на дистанции вдвое короче. В его активе имеются две бронзовые награды Олимпийских игр 2016 года. Третьим стал норвежец Хенрик Кристиансен (3.39,88).
В первый день соревнований в Москве на дистанции 200 метров вольным стилем Красных занял второе место. Россиянин завоевал бронзу на ЧМ в Будапеште в этом виде, а также стал серебряным призером в эстафете 4х200 вольным стилем.
Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве со 2 по 3 августа.