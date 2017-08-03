Первая "ракетка" мира Маррей снялся с турнира ATP в Монреале из-за травмы

ТАСС, 3 августа. Первая "ракетка" мира британец Энди Маррей снялся с турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Монреале из-за травмы бедра. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Маррей пропустит турнир в Монреале второй год подряд, хотя он каждый сезон выступал на соревнованиях в Канаде с 2006 по 2016 годы. Маррей трижды становился победителем этого турнира.

"Я расстроен тем, что мне придется пропустить турнир в Монреале. У меня есть много замечательных воспоминаний за время, проведенное в Канаде. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться как можно быстрее", - заявил Маррей.

Испанец Рафаэль Надаль, занимающий второе место в рейтинге ATP, может сместить Маррея с первой позиции. В случае если испанец дойдет до полуфинала на турнире в Монреале, то 14 августа он возглавит рейтинг ATP.

Турнир в Монреале пройдет с 7 по 13 августа.