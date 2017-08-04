Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Стэнфорде

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ТАСС, 4 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Элисон Риске в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде (призовой фонд - $710 900).
Россиянка, "посеянная" на турнире под четвертым номером, победила соперницу со счетом 6:4, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.
В 1/4 финала Павлюченкова встретится с победительницей матча между американками Коко Вандевеге (6) и Николь Гиббз.
В турнире также принимали участие Мария Шарапова (снялась из-за травмы) и Наталья Вихлянцева (проиграла во втором круге). Соревнования завершатся 7 августа.