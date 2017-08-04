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Стали известны возможные соперники "Краснодара" и "Зенита" по раунду плей-офф Лиги Европы

Спорт
4 августа, 2:46 UTC+3 ТАСС

Жеребьевка состоится 4 августа, начало - 14:00 мск

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ТАСС, 4 августа. Определились все возможные соперники петербургского "Зенита" и "Краснодара" по раунду плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы.

Окончательный состав участников последнего отборочного раунда второго по значимости еврокубка стал известен по итогам ответных матчей третьего квалификационного этапа. Российские клубы попали в число "сеяных" команд при жеребьевке, соперниками российских клубов могут стать 21 клуб из числа "несеяных". "Посев" определяется по коэффициенту в таблице Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Таким образом, российским клубам могут достаться "Панатинаикос" (Греция), "Маритиму" (Португалия), "Русенборг" (Норвегия), "Хайдук" (Хорватия), "Шериф" (Молдавия), "Аполлон" (Кипр), "Видеотон" (Венгрия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Шкендербеу" (Албания), "Утрехт" (Нидерланды), АЕК (Греция), АЕК (Кипр), "Альтах" (Австрия), "Хабнарфьордюр" (Исландия), "Виторул" (Румыния), "Осиек" (Хорватия), "Вардар" (Македония), "Домжале" (Словения), "Эстерсунд" (Швеция), "Шкендия" (Македония), "Судова" (Литва).

"Несеяным" клубом также является украинская "Александрия", однако "Зенит" и "Краснодар" сыграть с ней не смогут, так как УЕФА продолжает разводить при жеребьевках российские и украинские клубы.

Жеребьевка стадии плей-офф Лиги Европы пройдет 4 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, начало - 14:00 мск. Команды будут разделены на 22 пары, определятся также клубы, которые первые матчи проведут на своих полях. Матчи стадии плей-офф пройдут 17 и 24 августа.

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