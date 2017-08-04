Чунг Вон Чо: российские тхэквондисты вселяют страх в своих соперников

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены являются лидерами мирового тхэквондо, многие соперники даже боятся выходить против них. Такое мнение на пресс- конференции в ТАСС высказал президент Всемирной федерации тхэквондо Чунг Вон Чо.
С 4 по 6 августа в Москве пройдет этап мировой серии Гран-при по тхэквондо, спортсмены будут соревноваться в восьми олимпийских весовых категориях.
"Мировое тхэквондо расширят свои границы, мы помним, что на Олимпиаде 2012 года в Лондоне все восемь золотых медалей достались представителям разных стран. Российские спортсмены в последние годы тоже вошли в число лидеров мирового тхэквондо, соперники даже боятся выходить против них", - сказал Чунг Вон Чо.
Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов отметил, что на турнире в Москве выступят все лидеры сборной, включая серебряного призера Олимпиады в Рио-де- Жанейро Алексея Денисенко, который пропускал июньский чемпионат мира, где национальная команда завоевала семь медалей (1-4-2).
"Мы также посмотрим ближайший резерв, причем на отдаленную перспективу. Возможно, кто-то из него сможет бороться за олимпийские лицензии на Игры 2020 года", - отметил Терехов.
Московский этап Гран-при пройдет в УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского.