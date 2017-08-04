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Чунг Вон Чо: российские тхэквондисты вселяют страх в своих соперников

Спорт
4 августа, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

В Москве с 4 по 6 августа пройдет этап мировой серии Гран-при, спортсмены будут соревноваться в восьми олимпийских весовых категориях

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Президент Всемирной федерации тхэквондо Чунг Вон Чо (слева)

Президент Всемирной федерации тхэквондо Чунг Вон Чо (слева)

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены являются лидерами мирового тхэквондо, многие соперники даже боятся выходить против них. Такое мнение на пресс- конференции в ТАСС высказал президент Всемирной федерации тхэквондо Чунг Вон Чо.

С 4 по 6 августа в Москве пройдет этап мировой серии Гран-при по тхэквондо, спортсмены будут соревноваться в восьми олимпийских весовых категориях.

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"Мировое тхэквондо расширят свои границы, мы помним, что на Олимпиаде 2012 года в Лондоне все восемь золотых медалей достались представителям разных стран. Российские спортсмены в последние годы тоже вошли в число лидеров мирового тхэквондо, соперники даже боятся выходить против них", - сказал Чунг Вон Чо.

Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов отметил, что на турнире в Москве выступят все лидеры сборной, включая серебряного призера Олимпиады в Рио-де- Жанейро Алексея Денисенко, который пропускал июньский чемпионат мира, где национальная команда завоевала семь медалей (1-4-2).

"Мы также посмотрим ближайший резерв, причем на отдаленную перспективу. Возможно, кто-то из него сможет бороться за олимпийские лицензии на Игры 2020 года", - отметил Терехов.

Московский этап Гран-при пройдет в УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского.

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