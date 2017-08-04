Неймар заявил, что решение о переходе в ПСЖ было одним из самых трудных в его жизни

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ТАСС, 4 августа. Решение о переходе из испанского футбольного клуба "Барселона" во французский "Пари Сен- Жермен" было одним из самых трудных в жизни бразильского нападающего Неймара. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
В четверг было объявлено, что 25-летний форвард выкупил у испанского клуба свой контракт за €222 млн. По данным СМИ, эти деньги бразильцу выделил один из спонсоров ПСЖ для обхода правил финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Бразилец подписал с парижским клубом контракт на пять лет.
"Я очень счастлив, спасибо за этот новый вызов, - сказал Неймар. - Это [Париж] чудесный город, я не могу описать, что я чувствую сейчас. Я хотел чего-то большего, я хочу больших вызовов, мое сердце привело меня сюда".
"Я пришел в ПСЖ не потому, что я не чувствовал себя звездой в "Барселоне", я себя там очень хорошо чувствовал. Это было одно из самых трудных решений в моей жизни, я играл в великом клубе. Я оставил там очень много хороших друзей, но это футбол. Я хотел бы поблагодарить всех моих друзей в "Барселоне", они меня очень хорошо принимали", - добавил футболист.
Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.