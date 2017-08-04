Легкоатлетка Сидорова винит в своем неудачном выступлении на ЧМ только себя

ЛОНДОН, 4 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка Европы - 2014 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, не сумевшая пройти квалификационный барьер на чемпионате мира в Лондоне, не собирается искать причины неудачи в каких-то внешних обстоятельствах. Об этом она сообщила журналистам.

Сидорова трижды не смогла взять планку на начальной высоте 4,50 метра.

"У меня в первой попытке вроде все нормально было, но рука к шесту прилипла, а в остальных неудачах я уже сама виновата, - заметила Сидорова. - И поднявшийся шум, когда Болт бежал, на меня никак не повлиял. Я вообще не хочу ни на что сваливать, на тренировках у меня все было хорошо, и я думала, что могу все сделать".

"Не думаю, что мне стоило начать выступать здесь с меньшей высоты. Я всегда прыгаю так", - подытожила спортсменка.