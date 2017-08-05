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Болт считает, что плохие стартовые колодки помешали ему выступить лучше в квалификации ЧМ

Спорт
5 августа, 0:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, августа. /ТАСС

Восьмикратный олимпийский чемпион назвал их худшими из тех, что он когда-либо видел

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© EPA/IAN LANGSDON

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт считает, что стартовые колодки помешали ему показать высокий результат в квалификации в беге на 100 метров чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне. Слова спортсмена приводит Reuters.

Квалификационные забеги за право выступить в полуфинале чемпионата мира прошли в пятницу, Болт выиграл свой забег с результатом 10,08 секунды и прошел в 1/2 финала, однако по общему времени стал лишь восьмым в квалификации.

"Это было плохо, - сказал Болт. - Я споткнулся на старте из-за стартовых колодок, они были худшими из тех, что я когда-либо видел".

Кроме того, ямаец отметил поддержку публики на турнире. "Зрители были великолепны, они выказывают мне свою поддержку, и я чувствую гордость от того, что выступаю здесь", - сказал он.

Полуфиналы и финал в этом виде пройдут 5 августа. Ранее Болт заявлял, что чемпионат мира в Лондоне, который завершится 13 августа, станет последним турниром в его карьере.

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