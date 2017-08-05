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Легкоатлетка Муллина считает, что после выхода в финал ЧМ она уже решила задачу-минимум

Спорт
5 августа, 0:31 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Российская прыгунья с шестом, выступающая под нейтральным флагом, пообещала показать свой максимум в финале

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Ольга Муллина

Ольга Муллина

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЛОНДОН, 5 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина, сумевшая пройти в финал чемпионата мира, уже выполнила на этом турнире для себя задачу-минимум. Об этом спортсменка, выступающая на соревнованиях под нейтральным флагом, сообщила журналистам.

Муллина с третьей попытки взяла высоту 4,55 метра, показав общий восьмой результат, что позволило ей попасть в число 12 спортсменок, которые выходят в финал. Анжелика Сидорова не сумела решить задачу, не взяв начальную высоту.

"В финале я буду теперь выступать одна, без Анжелики, - сказала Муллина. - Но я хочу от всего этого абстрагироваться, уйти в себя и спокойно выступить. Задачу-минимум я уже выполнила, а в финале постараюсь выжать из себя максимум".

"Сегодня мне пришлось поволноваться, когда нам после высоты 4,50, которая вроде бы была достаточной для выхода в финал, вдруг сказали через 15 минут, что надо прыгать и 4,55. Было очень тяжело, и первые две попытки я только собиралась и опять разогревалась, а третью уже реализовала", - добавила спортсменка.

Муллина отметила, что на выступления спортсменок отчасти повлияли непростые погодные условия. "Ветер нам здесь сильно мешал, но, к счастью, я успевала прыгнуть, когда он немного затихал. А так условия шикарные, стадион шикарный. Все-таки здесь Олимпиада проходила", - напомнила спортсменка.

"Утром я как обычно нервничала, а на стадион приехала и успокоилась. Завтра прогуляюсь наконец-то в Лондоне, куда приехала впервые. Никаких косых взглядов я на себе не ощущаю. Все рады и поздравили меня с выходом в финал, который пройдет в воскресенье", - подытожила Муллина.

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