Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Стэнфорде

ТАСС, 5 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Коко Вандевеге в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде (призовой фонд - $710 900).

Россиянка, "посеянная" на турнире под четвертым номером, уступила Вандевеге (6) со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

В 1/2 финала американка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (1).

В турнире также принимали участие Мария Шарапова (снялась из-за травмы) и Наталья Вихлянцева (проиграла во втором круге). Соревнования завершатся 7 августа.