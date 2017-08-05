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Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Стэнфорде

Спорт
5 августа, 1:54 UTC+3 ТАСС

Россиянка проиграла американке Коко Вандевеге в двух сетах

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ТАСС, 5 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Коко Вандевеге в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде (призовой фонд - $710 900).

Россиянка, "посеянная" на турнире под четвертым номером, уступила Вандевеге (6) со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

В 1/2 финала американка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (1).

В турнире также принимали участие Мария Шарапова (снялась из-за травмы) и Наталья Вихлянцева (проиграла во втором круге). Соревнования завершатся 7 августа.

Смотрите также

Шарапова снялась с турнира WTA в Стэнфорде из-за травмы

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