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Кинэн: игра со СКА дала возможность оценить уровень хоккеистов "Куньлуня"

Спорт
5 августа, 16:54 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, августа. /ТАСС

В субботу "Куньлунь" со счетом 2:4 уступил СКА в первом матче предсезонного турнира в Сочи

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Майк Кинэн

Майк Кинэн

© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Матч с санкт-петербургским хоккейным клубом СКА дал возможность оценить уровень игроков китайского "Куньлуня". Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер пекинского клуба Майк Кинэн.

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В субботу "Куньлунь" со счетом 2:4 уступил СКА в первом матче предсезонного турнира в Сочи.

"Это была хорошая игра, которая дала нам возможность оценить уровень игроков, не выступавших на таком уровне. Я рад, что что мы играем с действующим чемпионом, благодаря этому можно оценить уровень требований для наших игроков, они начинают понимать, что от них требуется. Мы добились определенного прогресса во время тренировочного процесса в межсезонье", - сказал Кинэн.

В следующем матче турнира СКА встретится с магнитогорским "Металлургом" 6 августа, "Куньлунь" днем позднее также проведет матч против команды из Магнитогорска.

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