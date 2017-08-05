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СМИ: "Зенит" заинтересован в приобретении футболиста "Порту" Лаюна

Спорт
5 августа, 19:04 UTC+3 ТАСС

Представители санкт-петербургского клуба в ближайшее время проведут переговоры с 29-летним игроком в Швейцарии

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Мигель Лаюн

Мигель Лаюн

© EPA/TIM KEETON

ТАСС, 5 августа. Футбольный клуб "Зенит" заинтересован в приобретении защитника португальского "Порту" и сборной Мексики Мигеля Лаюна. Об этом сообщает ESPN.

Издание отмечает, что представители санкт-петербургского клуба в ближайшее время проведут переговоры с 29-летним игроком в Швейцарии.

Лаюн выступает за "Порту" с 2015 года, в прошлом сезоне он провел за португальский клуб 25 матчей во всех турнирах и забил три гола. На прошедшем в июне/июле в России Кубке конфедерации защитник сыграл за сборную Мексики три матча.

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