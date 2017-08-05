Аленичев пожелал удачи "Спартаку" в матче против "Зенита"

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев пожелал удачи московскому "Спартаку" в матче чемпионата России против "Зенита".

"Спартак-2" в рамках шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проиграл дома "Енисею" со счетом 1:2. "Спартаковская аура присутствовала на стадионе, - сказал бывший главный тренер красно-белых журналистам. - Болельщики поддержали меня, была небольшая ностальгия. Руководство "Спартака" делает правильно, что доверяет молодым игрокам, надеюсь, что кто-то из них в ближайшее время пополнит основной состав команды. Пользуясь случаем хотелось бы пожелать удачи "Спартаку" в матче с "Зенитом", - сказал Аленичев.

"Мне не очень понравился первый тайм, моя команда играла не так, как я хотел, но в перерыве сделали поправки и команда заиграла лучше. Была нервная концовка с пропущенным голом, мы очень довольны результатом, качество игры пока не идеальное, будем работать. Доволен тем, что ребята хорошо отреагировали на крупное поражение в прошлом туре. Договорились с ребятами, чтобы в будущем таких провалов не было. Через такие поражения тоже нужно проходить, рад был увидеть реакцию ребят на этот разговор", - отметил он.

В воскресенье "Зенит" примет на своем поле "Спартак" в рамках четвертого тура чемпионата России.