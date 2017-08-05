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Усэйн Болт вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в беге на 100 метров

Спорт
5 августа, 21:25 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, августа. /ТАСС

В своем полуфинальном забеге ямаец показал второй результат - 9,98 секунды

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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/DIEGO AZUBEL

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт вышел в финал чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 100 метров. Турнир проходит в Лондоне.

В своем забеге Болт показал второй результат - 9,98 секунды. Первое время в забеге у американца Кристиана Коулмена - 9,97.

В финал также вышли ямаец Йохан Блэйк (10,04), британец Рис Прескод (10,05), южноафриканец Акани Симбине (10,05), американец Джастин Гэтлин (10,09), француз Джимми Вико (10,09) и китанец Су Бинтянь (10,10).

Финал в этом виде пройдет позднее в субботу.

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Усэйн Болт вышел в полуфинал в беге на 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике

Болт считает, что плохие стартовые колодки помешали ему выступить лучше в квалификации ЧМ

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