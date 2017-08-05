Усэйн Болт вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в беге на 100 метров

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ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт вышел в финал чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 100 метров. Турнир проходит в Лондоне.
В своем забеге Болт показал второй результат - 9,98 секунды. Первое время в забеге у американца Кристиана Коулмена - 9,97.
В финал также вышли ямаец Йохан Блэйк (10,04), британец Рис Прескод (10,05), южноафриканец Акани Симбине (10,05), американец Джастин Гэтлин (10,09), француз Джимми Вико (10,09) и китанец Су Бинтянь (10,10).
Финал в этом виде пройдет позднее в субботу.