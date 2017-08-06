Прыгун в длину Меньков надеется, что скоро будет выступать под флагом своей страны

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ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун в длину Александр Меньков, выступавший на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне как нейтральный спортсмен, надеется, что скоро будет выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Об этом он сообщил журналистам.
Меньков, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуск к международным стартам только в начале июля, на ЧМ-2017 занял четвертое место, показав результат 8,27 метра. Победил южноафриканец Луво Маньонга (8,48), вторым стал американец Джаррион Лоусон (8,44), третьим - еще один представитель ЮАР - Рушвал Самааи (8,32).
"Длительное отстранение от международных стартов было неприятно для всех нас. Мы практически два года ждали, когда нам дадут возможность опять соревноваться за границей. Но хоть кого-то сейчас допустили. Будем надеяться, что в скором времени российский флаг появится на легкоатлетических аренах", - признался Меньков.
В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.