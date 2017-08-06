Гэтлин: Болт сказал, что я не заслуживаю свиста в свой адрес

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ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Американец Джастин Гэтлин не обращал внимания на свист с трибун в свой адрес во время соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Слова спортсмена приводит телеканал BBC.
В субботу Гэтлин завоевал золото турнира в забеге на 100 метров. Второе место занял его соотечественник Кристиан Коулман, третье - восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который после турнира в Лондоне завершит карьеру.
"Я просто не придавал этому (свисту) значения, выполнял свою работу, - сказал Гэтлин. - В финале я сделал то, что должен был сделать. Люди, которые любят меня, приветствовали меня здесь".
"Этот забег был последним для Болта, - продолжил 35-летний американец. - Мы соперники на дорожке, но в зоне разминки постоянно шутим и хорошо проводим время. Первое, что он сделал после финиша, это поздравил меня и сказал, что я не заслуживаю освистывания".
Гэтлин является олимпийским чемпионом 2004 года, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным призером соревнований. В 2006 году Гэтлин был дисквалифицирован за употребление допинга, в его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона, изначально срок его отстранения составил восемь лет, однако он был сокращен до четырех лет. В 2001 году он был отстранен на два года за положительный допинг-тест на амфетамины, однако дисквалификация была сокращена, так как положительная проба была вызвана медикаментами, которые он принимал с детства из-за дефицита внимания.
Чемпионат мира в Лондоне завершится 13 августа.