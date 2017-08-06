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Тренер: легкоатлетке Муллиной будет тяжело бороться за медаль чемпионата мира в Лондоне

Спорт
6 августа, 11:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По мнению старшего тренера сборной России Антона Назарова, для попадания на пьедестал ей нужно будет прыгнуть выше личного рекорда

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Прыгунья с шестом Ольга Муллина

Прыгунья с шестом Ольга Муллина

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российской легкоатлетке Ольге Муллиной будет тяжело бороться за попадание на пьедестал почета на чемпионате мира 2017 года в прыжках с шестом. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

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Муллина в квалификации с третьей попытки взяла высоту 4,55 метра, показав общий восьмой результат, что позволило ей попасть в число 12 спортсменок, которые выходят в финал. Медали в прыжках с шестом у женщин будут разыграны вечером в воскресенье.

"Ольга вышла в финал с восьмым результатом, и ей будет тяжело бороться за призовую тройку. Надеюсь, у нее сегодня получится выступить хорошо, она боевая и с характером, будем ждать от нее хороших прыжков. Чтобы занять высокое место, Муллиной нужно прыгнуть выше своего личного рекорда, который у нее равен 4,67 м, и она может прыгнуть 4,70 или 4,75, будем за нее болеть. Чем выше место Муллина займет, тем лучше для нас", - отметил Назаров.

Муллина, как и еще 18 российских легкоатлетов, выступает на мировом первенстве в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Соревнования завершатся 14 августа.

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