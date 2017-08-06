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Бразильцы Оливейро и Штайн стали чемпионами мира по пляжному волейболу

Спорт
6 августа, 17:52 UTC+3 ТАСС

В финале пара из Бразилии победила австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста в двух сетах

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Андре Лойола Штайн и Эвандро Оливейро

Андре Лойола Штайн и Эвандро Оливейро

© AP Photo/Ronald Zak

ТАСС, 6 августа. Бразильская пара Эвандро Оливейро и Андре Лойола Штайн победили австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене. Встреча завершилась со счетом 23:21, 22:20.

Бронзовыми призерами стали россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников, победившие в матче за третье место голландцев Мартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста - 21:17, 21:17.

Лямин и Красильников стали вторыми российскими спортсменами в истории, завоевавшими медаль на мировом первенстве по пляжному волейболу. В 2007 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский заняли второе место.

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