Бразильцы Оливейро и Штайн стали чемпионами мира по пляжному волейболу

ТАСС, 6 августа. Бразильская пара Эвандро Оливейро и Андре Лойола Штайн победили австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене. Встреча завершилась со счетом 23:21, 22:20.

Бронзовыми призерами стали россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников, победившие в матче за третье место голландцев Мартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста - 21:17, 21:17.

Лямин и Красильников стали вторыми российскими спортсменами в истории, завоевавшими медаль на мировом первенстве по пляжному волейболу. В 2007 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский заняли второе место.