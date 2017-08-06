Хоккеисты московского "Динамо" стали победителями турнира "Кубок Владислава Третьяка-2017"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" стало победителем хоккейного турнира "Кубок Владислава Третьяка", который проводится среди детско-юношеских команд. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В финале традиционного турнира, который прошел уже в 44-й-раз, хоккеисты "Динамо" обыграли сверстников из ЦСКА со счетом 3:0. Третье место завоевали представители нижегородского "Торпедо", обыгравшие в серии буллитов челябинский "Трактор".

Медали и памятные призы участникам турнира вручили глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин.

"Хочу отдельно поблагодарить родителей за то, что вы выбрали правильный путь и даете мальчишкам возможность заниматься любимым видом спорта. Хоккей - это наша национальная гордость, мы считаемся одними из лидеров в мире, поэтому я рад, что сегодня имею возможность проводить такой международный турнир в Москве. Саша Овечкин принимал участие в этом турнире в свое время и признавался лучшим нападающим. Поэтому я хочу повторить - ребята, у вас все впереди, и мы создадим все условия, чтобы вы могли заниматься хоккеем ", - сказал он.

После церемонии награждения Третьяк и Овечкин приняли участие в автограф- и фотосессии.