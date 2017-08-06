Шубенков огорчен тем, что вышел в финал ЧМ в беге на 110 метров с барьерами не напрямую

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ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков недоволен, что сумел пробиться в финал чемпионата мира не напрямую, а только благодаря лучшему третьему времени в своем забеге. Об этом спортсмен сообщил журналистам.
Россиянин, являющийся действующим чемпионом мира в этой дисциплине, стал третьим в своем забеге с результатом 13,22 секунды и вошел в число восьми финалистов по лучшему результату среди тех, кто не попал в решающий забег напрямую.
"Сегодня мне бежалось значительно легче, чем утром. Но все равно, я собой не совсем доволен, надо было выходить в финал с первого места в своем забеге. Но ямайца Маклеода мне пока не удается догнать. Что касается моего забега, то я бежал по весьма удобной девятой дорожке, мне все понравилось", - сказал он.
Финал в этом виде пройдет в понедельник. Чемпионат мира в Лондоне завершится 13 августа.