Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макарова: российских болельщиков было хорошо слышно на турнире WTA в Вашингтоне

Спорт
7 августа, 3:05 UTC+3 ТАСС

Российская теннисистка стала победительницей турнира, победив в финале немку Юлию Гёргес

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российская теннисистка Екатерина Макарова

Российская теннисистка Екатерина Макарова

© AP Photo/Alastair Grant

ТАСС, 7 августа. Российские болельщики активно поддерживали соотечественницу Екатерину Макарову в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне. Об этом спортсменка рассказала официальному сайту WTA.

Смотрите также
Российская теннисистка Екатерина Макарова

Российская теннисистка Макарова выиграла турнир WTA в Вашингтоне

В ночь на понедельник Макарова стала победительницей турнира WTA в Вашингтоне (призовой фонд - $227 тысяч), победив в финале немку Юлию Гёргес (4) со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0.

"Каждый раз, когда я возвращалась сюда, я мечтала выиграть этот турнир, и вот, наконец, этот момент настал, - сказала Макарова. - Я очень счастлива. На этом турнире со мной не было моего тренера, но зато у меня были отличные болельщики. Поддержка публики была потрясающей, во время финала я слышала голоса российских болельщиков, да и на протяжении всего турнира они были очень заметны".

Этот титул стал для 29-летней Макаровой третьим в карьере. Ранее она побеждала на турнирах ВТА - в 2010 и 2014 годах. Россиянка в паре с Еленой Весниной является победительницей трех турниров серии Большого шлема и Олимпийских игр 2016 года.

За победу на турнире россиянка получит $43 тысячи и 280 рейтинговых очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Футболисты "Рубина"
14
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
2
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
3
Саакашвили заявил, что намерен легально вернуться на Украину
4
Глава МИД Польши надеется в сентябре провести переговоры с Лавровым
5
На востоке Москвы иномарка столкнулась с полицейским автомобилем
6
В Зеленограде во время массовой драки погиб один человек
7
В Италии открыли памятник геройски погибшему в Сирии Александру Прохоренко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама