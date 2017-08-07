Макарова: российских болельщиков было хорошо слышно на турнире WTA в Вашингтоне

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ТАСС, 7 августа. Российские болельщики активно поддерживали соотечественницу Екатерину Макарову в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне. Об этом спортсменка рассказала официальному сайту WTA.
В ночь на понедельник Макарова стала победительницей турнира WTA в Вашингтоне (призовой фонд - $227 тысяч), победив в финале немку Юлию Гёргес (4) со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0.
"Каждый раз, когда я возвращалась сюда, я мечтала выиграть этот турнир, и вот, наконец, этот момент настал, - сказала Макарова. - Я очень счастлива. На этом турнире со мной не было моего тренера, но зато у меня были отличные болельщики. Поддержка публики была потрясающей, во время финала я слышала голоса российских болельщиков, да и на протяжении всего турнира они были очень заметны".
Этот титул стал для 29-летней Макаровой третьим в карьере. Ранее она побеждала на турнирах ВТА - в 2010 и 2014 годах. Россиянка в паре с Еленой Весниной является победительницей трех турниров серии Большого шлема и Олимпийских игр 2016 года.
За победу на турнире россиянка получит $43 тысячи и 280 рейтинговых очков.