Макарова поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA, Шарапова - на 22

ТАСС, 7 августа. Россиянка Екатерина Макарова поднялась на 16 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В ночь на понедельник Макарова стала победительницей турнира WTA в Вашингтоне (призовой фонд - $227 тысяч), победив в финале немку Юлию Гергес (4) со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0. Эта победа позволила российской теннисистке переместиться с 58-й на 42-ю строчку рейтинга.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. Мария Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, поднялась на 22 позиции - с 171-й на 149-ю. Шарапова из-за травмы снялась с турнира в американском Стэнфорде 2 августа перед матчем второго круга против украинки Леси Цуренко, затем спортсменка отказалась от участия в турнире в Торонто.

В первую тройку по-прежнему входят чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 7 августа:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 6751 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5830

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 5626

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5175

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4935

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4860

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4665

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410

9 (9). Винус Уильямс (США) - 4052

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3940...

18 (17). Елена Веснина (Россия) - 2121

19 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2070...

38 (36). Дарья Касаткина (Россия) - 1331...

42 (58). Екатерина Макарова (Россия) - 1275...

60 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) - 986...

80 (82). Евгения Родина (Россия) - 712...

88 (90). Екатерина Александрова (Россия) - 684...

149 (171). Мария Шарапова (Россия) - 365.