Агент: участие Менькова в этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме зависит от его здоровья

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ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Прыгун в длину Александр Меньков, занявший четвертое место на чемпионате мира в Лондоне, может выступить 20 августа на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме, если не будет испытывать проблем со здоровьем. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.
На ЧМ-2017 Меньков показал в первой попытке результат 8,27 метра. Остальные пять прыжков оказались у этого спортсмена неудачными. В беседе с журналистами после окончания финала Меньков пожаловался на сильную боль в паху, которая мешала ему полноценно соревноваться.
"Если говорить про дальнейшие соревновательные планы Менькова, то он должен прыгать 29 августа на турнире в Загребе, - отметил Воронков. - Также я пытаюсь заявить его на этап "Бриллиантовой лиги" в Бирмингем. Многое будет зависеть от его здоровья, как вы знаете он после финала чемпионата мира жаловался на травмы".
"Александр уже вернулся в Россию. Сейчас он немного потренируется, после чего мы поймем, что делать. Может быть, от Бирмингема мы откажемся и остановимся только на Загребе", - заключил менеджер.
Меньков - чемпион мира 2013 года. Тогда в Москве победу ему принес прыжок на 8,55 м.