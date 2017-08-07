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Агент: участие Менькова в этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме зависит от его здоровья

Спорт
7 августа, 14:19 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

На ЧМ-2017 спортсмен показал в первой попытке результат 8,27 метра

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Александр Меньков

Александр Меньков

© EPA/DIEGO AZUBEL

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Прыгун в длину Александр Меньков, занявший четвертое место на чемпионате мира в Лондоне, может выступить 20 августа на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме, если не будет испытывать проблем со здоровьем. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

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На ЧМ-2017 Меньков показал в первой попытке результат 8,27 метра. Остальные пять прыжков оказались у этого спортсмена неудачными. В беседе с журналистами после окончания финала Меньков пожаловался на сильную боль в паху, которая мешала ему полноценно соревноваться.

"Если говорить про дальнейшие соревновательные планы Менькова, то он должен прыгать 29 августа на турнире в Загребе, - отметил Воронков. - Также я пытаюсь заявить его на этап "Бриллиантовой лиги" в Бирмингем. Многое будет зависеть от его здоровья, как вы знаете он после финала чемпионата мира жаловался на травмы".

"Александр уже вернулся в Россию. Сейчас он немного потренируется, после чего мы поймем, что делать. Может быть, от Бирмингема мы откажемся и остановимся только на Загребе", - заключил менеджер.

Меньков - чемпион мира 2013 года. Тогда в Москве победу ему принес прыжок на 8,55 м.

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