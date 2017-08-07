ХК "Авангард" победил "Трактор" в матче Кубка президента Казахстана

ТАСС, 7 августа. Омский "Авангард" победил челябинский "Трактор" со счетом 2:0 в матче Кубка президента Казахстана. Матчи предсезонного турнира проходят на домашней площадке астанинского "Барыса".

Двумя заброшенными шайбами отметился Ансель Галимов (34, 59-я минуты).

"Авангард" с четырьмя очками после двух матчей возглавляет турнирную таблицу, "Трактор" - пятый с одним очком.

Позднее в понедельник "Барыс" сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".

Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза побеждал "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург". Турнир проходит в один этап, команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.