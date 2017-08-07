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Монтаж металлоконструкций купола завершился на стадионе ЧМ-2018 "Самара-Арена"

Спорт
7 августа, 15:58 UTC+3 ТАСС

На опоры был установлен последний 96-й блок купола весом 65 т, его состыковали с остальными элементами конструкции

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Во время установки последнего из 96 блоков купола на стадионе "Самара Арена"

Во время установки последнего из 96 блоков купола на стадионе "Самара Арена"

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 7 августа. Строители завершили монтаж металлоконструкций купола стадиона "Самара-Арена", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу губернатора Самарской области.

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На опоры был установлен последний 96-й блок купола весом 65 т, его состыковали с остальными элементами конструкции. Купол стадиона состоит из 32 радиальных консолей, каждая из которых весит 277 т и в свою очередь включает три монтажных блока. Все консоли установлены на пирамидальные опоры высотой 21,4 м. Консоли образуют поверхность части сферы диаметром 612 м, эта конструкция является уникальной, так как имеет вылет консольной части свыше 90 м. На сборку металлоконструкций основного покрытия стадиона, согласно проекту, использовано свыше 13 тыс. т металлопроката. При этом площадь кровли составляет более 76 тыс. кв. метров, что сопоставимо с более чем десятью футбольными полями.

Параллельно на стадионе идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола - они выполнены на треть. Также ведется отделка внутренних помещений: стяжка пола (33%), штукатурка (85%) и шпатлевка (70%) стен, монтаж напольной плитки (65%), монтаж плитки на стены (32%), шлифовка бетонных полов (17%). Монтаж внутренних и наружных витражей выполнен на 94%, монтаж дверей - на 74%. Площадь всех помещений стадиона "Самара- Арена" составляет свыше 155 тыс. квадратных метров, из них 3/5 площадей - отапливаемые.

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"Завершение монтажа купола знаменует переход к следующему этапу - к подготовке футбольного поля стадиона, - отметил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. - У нас есть решение, что это будет рулонный газон, итальянский, очень качественный. Вместо того, чтобы укладывать дерн и потом засевать его, мы привезем рулоны с готовым дерном и травой и уложим его на основание поля. Поле через каждые два сантиметра прошьют специальными нитями, эта методика применяется на многих полях в Европе, в Бразилии".

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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