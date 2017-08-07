Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Моуринью: "Манчестер Юнайтед" готов побороться за Бэйла, если он не будет нужен "Реалу"

Спорт
7 августа, 18:16 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 7, августа. /ТАСС

Ранее появилась информация, что Бэйл сообщил своему партнеру по "Реалу" Луке Модричу о желании покинуть команду

Поделиться
Материал из 1 страницы
Гарет Бэйл

Гарет Бэйл

© EPA/ANDY RAIN

СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов побороться за полузащитника испанского "Реала" Гарета Бэйла, если он не будет входить в планы мадридского клуба. Об этом на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА заявил главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Смотрите также
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, 2003 год

Красные против белых: история противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Реала"

Ранее появилась информация, что Бэйл сообщил своему партнеру по "Реалу" Луке Модричу о желании покинуть команду. Как сообщали СМИ, "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за валлийца 90 миллионов фунтов. Встреча за Суперкубок УЕФА между МЮ и "Реалом" пройдет 8 августа в македонском Скопье.

"Многое относительно Бэйла станет ясно завтра. Если он сыграет, то это будет лучшим подтверждением, что он нужен "Реалу". Тогда, думаю, тема будет закрыта. Но если он действительно не входит в планы "Реала", то мы готовы побороться за него с другими клубами", - сказал Моуринью.

"Реал" в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Футболисты "Рубина"
14
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
2
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
3
Экс-глава Удмуртии дал показания, обличающие других фигурантов дела о коррупции
4
Минфин предложил не продавать электронное ОСАГО водителям, давшим неверные сведения
5
Роспотребнадзор направил минздраву Турции официальный запрос о ситуации с вирусом Коксаки
6
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама