Моуринью: "Манчестер Юнайтед" готов побороться за Бэйла, если он не будет нужен "Реалу"

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СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов побороться за полузащитника испанского "Реала" Гарета Бэйла, если он не будет входить в планы мадридского клуба. Об этом на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА заявил главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
Ранее появилась информация, что Бэйл сообщил своему партнеру по "Реалу" Луке Модричу о желании покинуть команду. Как сообщали СМИ, "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за валлийца 90 миллионов фунтов. Встреча за Суперкубок УЕФА между МЮ и "Реалом" пройдет 8 августа в македонском Скопье.
"Многое относительно Бэйла станет ясно завтра. Если он сыграет, то это будет лучшим подтверждением, что он нужен "Реалу". Тогда, думаю, тема будет закрыта. Но если он действительно не входит в планы "Реала", то мы готовы побороться за него с другими клубами", - сказал Моуринью.
"Реал" в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы.