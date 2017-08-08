"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в РФПЛ, обыграв "Анжи"

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ТАСС, 8 августа. "СКА-Хабаровск" победил махачкалинский "Анжи" со счетом 2:0 в матче пятого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Игра прошла в Хабаровске на стадионе имени Ленина.
Голы забили Мирослав Маркович (68-я минута) и Николай Калинский (90).
"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в РФПЛ, а Маркович стал автором первого гола хабаровчан в премьер-лиге.
"СКА-Хабаровск" набрал первые очки в текущем розыгрыше РФПЛ (четыре предыдущих встречи команда проиграла) и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. В активе "Анжи" также три набранных балла и 15-е место.
В следующем туре "СКА-Хабаровск" дома сыграет с казанским "Рубином" 13 августа, днем ранее "Анжи" проведет домашний матч с московским "Динамо".
По итогам прошлого сезона "СКА-Хабаровск" занял четвертое место в первенстве Футбольной национальной лиги и, обыграв в стыковых матчах "Оренбург", впервые вышел в высший дивизион чемпионата страны.