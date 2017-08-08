Санитарные меры защиты усилили в отеле Лондона, где живут легкоатлеты РФ

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ЛОНДОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. В лондонском отеле "Гуоман Тауэр", где во время чемпионата мира живут российские легкоатлеты, усилили меры санитарной защиты в связи с появившейся инфекцией. Об этом рассказала ТАСС одна из представительниц сборной Украины по легкой атлетике, проживающая в этом отеле.
"Я о том, что у нас в отеле царит инфекция, узнала только вчера вечером, - заметила спортсменка. - На эту внештатную ситуацию в отеле очень оперативно отреагировали: всех заболевших переселили отдельно на два нижних этажа, номера отплатила Международная федерация. В столовой теперь нам запрещено брать самим еду в тарелки, на завтраке мы только показывали, что хотим кушать, а официанты в полиэтиленовых перчатках, кладут нам еду. В общем, как я понимаю, с инфекцией активно борются".
Как сказал ТАСС личный тренер Сергея Шубенкова Сергей Клевцов, он считает, что в разразившейся инфекции сам отель виноват меньше всего. По его мнению, болезнь стала передаваться во время общения между спортсменами, один из которых и приехал в Лондон будучи носителем вируса.
Как сообщила ранее ТАСС официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова, на вечер вторника среди заболевших спортсменов не было ни одного россиянина.