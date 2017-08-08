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Флегонтов: победа над "Анжи" должна придать уверенности футболистам "СКА-Хабаровска"

Спорт
8 августа, 15:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Эта победа стала первой для "СКА-Хабаровска" в РФПЛ, четыре предыдущие встречи команда проиграла

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МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победа над махачкалинским "Анжи" должна придать уверенности футболистам "СКА-Хабаровска", чтобы они не чувствовали себя "мальчиками для битья". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор хабаровчан Олег Флегонтов.

Встреча пятого тура чемпионата России прошла во вторник и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Эта победа стала первой для "СКА-Хабаровска" в Российской футбольной премьер-лиге, четыре предыдущие встречи команда проиграла.

"На команду давило то, что она не могла выиграть в четырех турах подряд, я такие моменты знаю, поэтому важно было сделать первый шаг, который дал бы толчок и уверенность. Думаю, что постепенно команда адаптируется к премьер-лиге. Первая победа состоялась, мы смогли выиграть у очень тяжелого соперника. Теперь надеюсь, что ребята обретут уверенность, не будут мальчиками для битья, и мы постараемся выполнить задачу остаться в лиге, поставленную руководством", - сказал Флегонтов.

После победы над "Анжи" хабаровский клуб поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав первые три очка. Махачкалинцы опустились на 15-е место, имея в активе также три балла.

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