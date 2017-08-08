УЕФА: информация о проведении финала Лиги чемпионов 2020 года в Нью-Йорке недостоверна

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Информация о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведения финала Лиги чемпионов - 2020 в Нью-Йорке, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ранее испанская газета Marca опубликовала информацию, что УЕФА планирует расширить границы Лиги чемпионов и намерен провести финал турнира на другом континенте. Финал Лиги чемпионов в 2020 году, по информации издания, может пройти в Нью- Йорке.

"Правда ли, что финал Лиги чемпионов 2020 года пройдет в Нью-Йорке? Нет. Конкретных планов по выходу за пределы Европы сейчас нет", - сказали в пресс-службе.

Финал Лиги чемпионов в следующем году пройдет в Киеве. Города, которые примут последующие финалы турнира, еще не определены. На проведение решающей игры еврокубка в 2019 году претендуют Мадрид и Баку.