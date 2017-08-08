Кениец Кипруто стал чемпионом мира в беге на 3000 м с препятствиями

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Кениец Консеслус Кипруто завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 3000 м с препятствиями. Соревнования проходят в Лондоне.

Кипруто показал результат 8 минут 14,12 секунды. Второе место занял марокканец Суфиан Эльбаккали (8.14,49). Третьим стал американец Эван Джагер (8.15,53).

Кипруто является олимпийским чемпионом 2016 года. В активе 22-летнего кенийца также две серебряные медали чемпионатов мира (2013, 2015).

В общекомандном зачете лидирует сборная Кении (три золотые, одна серебряная, три бронзовые медали). Второе место занимает команда США (2-5-3), третье - сборная Эфиопии (1-2-0). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом - Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.

Чемпионат мира завершится 13 августа.