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Чешка Шпотакова завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в метании копья

Спорт
8 августа, 22:47 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 8, августа. /ТАСС

Второе место заняла китаянка Ли Линвэй

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Барбора Шпотакова

Барбора Шпотакова

© EPA/DIEGO AZUBEL

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Чешка Барбора Шпотакова заняла первое место в метании копья на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

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Шпотакова показала результат 66,76 м. Второе место заняла китаянка Ли Линвэй (66,25). Третьей стала еще одна китаянка Люй Хуэйхуэй (65,26).

Шпотакова является двукратной олимпийской чемпионкой (2008, 2012), бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. 36-летней чешке также принадлежит мировой рекорд (72,28). Для Шпотаковой золото нынешнего чемпионата мира стало вторым в карьере - в активе спортсменки победа на мировом первенстве 2007 года.

В соревнованиях принимала участие россиянка Вера Ребрик, выступающая под нейтральным флагом. Она не смогла выйти в финал, неудачно выполнив первые две попытки в квалификации и отказавшись от третьей из-за травмы плеча.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (две золотые, пять серебряных, две бронзовые награды). Второй идет команда Кении (2-1-2), третьей - сборная Эфиопии (1-2-0). Россиянин Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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