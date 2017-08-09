Александрова проиграла Возняцки во втором круге турнира WTA в Торонто

ТАСС, 9 августа. Россиянка Екатерина Александрова проиграла Каролине Возняцки из Дании в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Торонто (призовой фонд - $2,4 млн).

22-летняя россиянка, пробившаяся на турнир через квалификацию, проиграла сопернице, "посеянной" под шестым номером, со счетом 3:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час.

В третьем круге Возняцки встретится с победительницей матча между представительницей Польши Агнешкой Радваньской (10) и венгеркой Тимеей Бабош.

Также в соревнованиях принимают участие Екатерина Макарова, Елена Веснина (16) и Светлана Кузнецова (8). В прошлом году турнир выиграла румынка Симона Халеп.

Турнир в Торонто завершится 14 августа.