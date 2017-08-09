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Тайгер Вудс не признает себя виновным в вождении в нетрезвом виде

Спорт
9 августа, 18:25 UTC+3 ТАСС

В опубликованном отчете полиции сообщалось, что вратарь спал за рулем автомобиля в тот момент, когда его обнаружили стражи порядка

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Тайгер Вудс

Тайгер Вудс

© EPA/ALI HAIDER

ТАСС, 9 августа. Американский гольфист Тайгер Вудс не признает себя виновным в вождении в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает агентство АP.

В округе Палм-Бич (штат Флорида) в среду прошло судебное заседание по делу Вудса. Сам 41-летний гольфист не явился в суд. Прокурор штата Флорида заявил, что американец не признает себя виновным. 25 октября он начнет проходить программу по реабилитации.

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В конце мая Вудс был задержан около своего дома по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Вскоре после инцидента спортсмен опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не был пьян на момент задержания, а его состояние объясняется неожиданной реакцией организма на лекарства. Слова гольфиста были частично подтверждены результатами медицинской экспертизы. Следов алкоголя у него в крови обнаружено не было.

В опубликованном отчете полиции сообщалось, что Вудс спал за рулем автомобиля в тот момент, когда его обнаружили стражи порядка. Двигатель машины работал, шины на передних колесах были спущены, диски повреждены. Свое состояние гольфист объяснил тогда сотрудникам правоохранительных органов тем, что принимал не менее четырех препаратов, прописанных ему врачом, в том числе сильнодействующее обезболивающее.

Вудс находится на втором месте по количеству побед на турнирах серии "Мэйджор" - 14 (рекордсменом является Джек Никлаус с 18 победами). Американец занимал первое место в рейтинге гольфистов на протяжении 623 недель.

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