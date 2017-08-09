"Барыс" обыграл "Авангард" в матче Кубка президента Казахстана по хоккею

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ТАСС, 9 августа. "Барыс" со счетом 4:3 одержал победу над омским "Авангардом" в матче Кубка президента Казахстана по хоккею. Игры предсезонного турнира проходят на домашней площадке клуба из Астаны.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Линден Вей (3-я минута), Дмитрий Шевченко (6), Кевин Даллмэн (33) и Найджел Доус (32). У проигравших отличились Дмитрий Жукенов (1), Никита Лисов (29) и Семен Кошелев (59).
После трех матчей "Барыс" имеет в своем активе шесть очков и занимает второе место в таблице. "Авангард" набрал четыре очка в трех играх и расположился на третьей позиции.
В следующем матче 11 августа "Барыс" сыграет с челябинским "Трактором". "Авангард" днем ранее встретится с "Нефтехимиком".
Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза победителем турнира становился "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург". Соревнования проходят в один этап, команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от количества набранных очков. В нынешнем турнире участвуют "Барыс", "Нефтехимик", швейцарский "Давос", "Авангард", "Адмирал и "Трактор".